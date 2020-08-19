«У нее температура, кашель»: адвокат рассказала о болезни Марины Кохал
В настоящее время вдвова расчлененного рэпера Энди Картрайта находится под стражей по обвинению в убийстве.
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Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин
Адвокат вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал сообщила о болезни подзащитной. По словам Ирины Скурту, подозреваемая в убийстве супруга женщина очень «подавлена и утомлена».
Как заявила в беседе с 5-tv.ru юрист, в последний раз с Кохал она виделась в среду, 19 августа. Состояние ее клиентки вызывало некоторые опасения.
«Сегодня мы ездили к ней. Она на самом деле не очень здорова. У нее температура, кашель. Она как всегда в трансе — сейчас все подозревают коронавирус. Она говорит: „Я боюсь, что у меня пневмония“. Но это она так говорит. Персонал сказал, что у нее поставлен диагноз ангина. Общалась нормально с нами, но она, конечно, подавленная, утомленная и не совсем здоровая», — отметила Скурту.
По словам юриста, в ее присутствии медик также осмотрел Марину Кохал на предмет каких-либо телесных повреждений. По результатам, никаких травм, ссадим, кровоподтеков, синяков и царапин на теле обвиняемой обнаружено не было.
31 июля Следственный комитет РФ предъявил Марине Кохал обвинение в убийстве супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта). Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он долгие годы проживал с женой и ребенком. По словам женщины, Картрайт умер от передозировки наркотиками.
Ранее 5-tv.ru рассказал об ужасах тайного допроса Марины Кохал.
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