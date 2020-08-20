Пластический хирург Легкоступовой рассказал о проблемах со здоровьем певицы

У Валентины Легкоступовой после пластических операций, которые она сделала в апреле этого года, были осложнения. Об этом в интервью «Собеседнику» рассказал хирург певицы Владимир Плахотин. Врач раскрыл, какие проблемы со здоровьем были у артистки.

По его словам, Валентина пришла к нему по совету мужа — тот попросил хирурга по дружбе «поколдовать» над ее внешностью. Знаменитая певица при встрече оказалась очень дружелюбной и совсем без "закидонов", которых можно было ожидать от звезды, рассказал врач. На приемах она вела себя уверенно и не сомневалась в результате чудесного вмешательства хирурга.

«В ней не было совершенно никакого пафоса. Более того, она была удивительной пациенткой: в отличие от большинства всегда верила в успех операции, не паниковала, когда возникали осложнения. Вела себя на приемах более чем адекватно», — вспоминает Плахотин.

Он провел несколько операций: подтянул кожу щек, шеи, веки, сделал блефаропластику, немного поправил губы. После этого у Валентины долго шел процесс заживления. Причиной тому — некоторые проблемы со здоровьем.

«У нее были осложнения: долго заживали швы, была выраженная отечность. Все это произошло из-за плохих сосудов — Валя много курила. Но благодаря тому, что она выполняла все мои рекомендации, со всеми неприятностями удалось справиться», — заключил врач.

По словам Плахотина, Легкоступова очень любила мужа. Она много говорила о нем, и по ней было видно, какие сильные чувства она испытывает. Теперь же последнего супруга артистки ее родственники винят в гибели звезды.

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