Пластический хирург Легкоступовой рассказал о проблемах со здоровьем певицы
По словам медика, провести косметическую операцию артистке его попросил Юрий Фирсов.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina
У Валентины Легкоступовой после пластических операций, которые она сделала в апреле этого года, были осложнения. Об этом в интервью «Собеседнику» рассказал хирург певицы Владимир Плахотин. Врач раскрыл, какие проблемы со здоровьем были у артистки.
По его словам, Валентина пришла к нему по совету мужа — тот попросил хирурга по дружбе «поколдовать» над ее внешностью. Знаменитая певица при встрече оказалась очень дружелюбной и совсем без "закидонов", которых можно было ожидать от звезды, рассказал врач. На приемах она вела себя уверенно и не сомневалась в результате чудесного вмешательства хирурга.
«В ней не было совершенно никакого пафоса. Более того, она была удивительной пациенткой: в отличие от большинства всегда верила в успех операции, не паниковала, когда возникали осложнения. Вела себя на приемах более чем адекватно», — вспоминает Плахотин.
Он провел несколько операций: подтянул кожу щек, шеи, веки, сделал блефаропластику, немного поправил губы. После этого у Валентины долго шел процесс заживления. Причиной тому — некоторые проблемы со здоровьем.
«У нее были осложнения: долго заживали швы, была выраженная отечность. Все это произошло из-за плохих сосудов — Валя много курила. Но благодаря тому, что она выполняла все мои рекомендации, со всеми неприятностями удалось справиться», — заключил врач.
По словам Плахотина, Легкоступова очень любила мужа. Она много говорила о нем, и по ней было видно, какие сильные чувства она испытывает. Теперь же последнего супруга артистки ее родственники винят в гибели звезды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пройдут похороны Валентины Легкоступовой.
- 20 авг
- Родные Легкоступовой отстранили ее вдовца от похорон
- 20 авг
- Стало известно время и место прощания с Валентиной Легкоступовой
- 19 авг
- «Не хотят, чтобы фотографировали в гробу»: Сафронов выступил против закрытых похорон Легкоступовой
- 19 авг
- Романтик или альфонс? За кого вышла замуж Валентина Легкоступова
- 19 авг
- Муж Легкоступовой обвинил детей певицы в воровстве
- 19 авг
- Сергей Соседов рассказал, почему Легкоступова внезапно исчезла со сцены в 90-х
- 19 авг
- «Он ей мог подкапывать» — Азиза выдвинула шокирующую версию смерти Легкоступовой
- 19 авг
- «У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
- 19 авг
- Зять Легкоступовой: Вдовец певицы не предъявлял никакие права на наследство
- 18 авг
- «Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Читайте также
82%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?