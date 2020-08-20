Стало известно время и место прощания с Валентиной Легкоступовой

Прощание с Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа в Москве, в Большом прощальном зале похоронного дома «Троекурово», и будет закрытым, журналистов на траурную церемонию не пустят.

«Гражданская панихида начнется в 12.00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ», — сообщили РИА Новости в предприятия «Ритуал».

Похоронят заслуженную артистку России на Троекуровском кладбище. Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Перед этим она почти неделю пролежала в больнице в состоянии комы из-за травмы головы, полученной при загадочных обстоятельствах.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, знакомые певицы выдвигают самые невероятные версии ее трагической гибели. Так, многие подозревают, что к смерти Валентины Легкоступовой каким-то образом причастен ее третий муж Юрий Фирсов, с которым она обвенчалась месяцем ранее.