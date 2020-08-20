Маски сорваны? Сегодня выступит ключевой свидетель защиты по Ефремову
Интригу Эльман Пашаев держал несколько дней. Многие даже стали сомневаться, что таковой свидетель у защиты существует.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Старший сын Сергея Захарова, поигбшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова увеличил сумму иска до семи с половиной миллионов рублей. Это на миллион больше чем было заявлено ранее. Адвокат потерпевшего пояснил — сумма выросла из-за хамства и оскорблений со стороны Ефремова, которые тот позволил себе в зале суда. Что именно сказал актер защита не уточнила.
Заседание по громкому делу продолжится сегодня. На нем состоится допрос ключевого свидетеля со стороны защиты. О ком именно идет речь адвокат Ефремова не уточнил. Интригу Эльман Пашаев держал несколько дней. Многие даже стали сомневаться, что таковой свидетель у защиты существует.
Накануне выступили три свидетеля защиты — Никита Высоцкий, актриса Татьяна Беркович и автоэкспперт Юрий Фиалко. Подробности заседания суда и необычные факты — читайте в материале 5-tv.ru.
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