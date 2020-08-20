«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез

В Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Проводить в последний путь артистку пришли родственники, друзья и многочисленные поклонники. Само прощание было закрытым, но 5-tv.ru удалось поговорить с певцом Феликсом Царикати, который был дружен с ушедшей знаменитостью. Артист был подавлен трагической утратой и заявил журналистам, что во всем случившемся винит последнего мужа Легкоступовой, Юрия Фирсова. По его словам, не понятно, откуда он вообще появился в жизни такой яркой звезды.

«Мы с ней очень близкие были (друзья — Прим. ред.). Простите… Она была всегда счастливым человеком. Ее любил первый муж, второй... А этот откуда взялся? Ни баба, ни мужик, вообще не понятно», — сказал Царикати.

Он утвердительно ответил на вопрос, возлагает ли вину на Фирсова за трагическую гибель исполнительницы.

«Абсолютно», — сказал певец.

После этого он не смог сдержать слез и удалился, извинившись перед журналистами. Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой.

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет 14 августа. За неделю до смерти ее обнаружила дома с травмой головы дочь. Предположительно, артистка была пьяна, хотя ранее никогда не злоупотребляла алкоголем. С ней дома находился муж, Юрий Фирсов, тоже в нетрезвом виде. Их доставили в наркологическую клинику, откуда мужчина сбежал. Артистке стало хуже, потом она впала в кому и уже не смогла прийти в себя. Фирсов утверждает, что причиной гибели стал несчастный случай — певица поскользнулась в ванной.