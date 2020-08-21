В комитете по образованию Петербурга не исключают перехода на «дистанционку»

Вопрос о переводе школ Петербурга на дистанционное обучение стоит достаточно остро. Ответ на него в ходе пресс-конференции дала ВРИО председателя комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян.

По словам Асланян, эта мера будет принята только в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в городе и области.

«Мы планируем дополнить очное обучение наработанным опытом дистанционного, но не планируем полностью на него переходить», — пояснила Асланян.

Ирина Асланян также опровергла слухи о переходе школ на онлайн-уроки с 20 сентября и напомнила о будущей необходимости соблюдения в учебных заведениях строгих правил безопасности.

О возможном переходе на дистанционный формат обучения, при резком росте числа заболевших COVID-19, ранее говорилось в документе Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родителям первоклассников предложили дать дополнительный выходной.