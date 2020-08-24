«Огненное» видео: Взрыв на газопроводе под Дамаском оставил без света всю Сирию

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, инцидент мог быть террористическим актом.

Фото, видео: Twitter @raghad_star, Соцсети

Тема:
Война в Сирии

Взрыв на газопроводе в районе Дамаска привел к общему отключению электричества во всей Сирии. Об этом сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики. В социальных сетях появились первые видео, на которых запечатлен инцидент. На кадрах видно, как в небо после хлопка поднимаются огненные столбы дыма.

Сирийский министр нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима не исключает, что ЧП могло быть террористическим актом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 августа на территории аэропорта Тегерана прогремел взрыв. Очевидцы в социальных сетях публиковали видео, на которых слышны звуки сирен неотложек. На место ЧП были оперативно направлены экстренные службы города.

Тема:
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