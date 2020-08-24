«Она могла многое сделать»: Бабичев о нераскрытом таланте Легоступовой

О певице Валентине Легкоступовой стали много говорить после ее смерти, но, не случись трагедии, она могла бы многое сделать для российской эстрады. Такое мнение выразил музыкальный критик Евгений Бабичев, пишет Nation News.

Бабичев полагает, что Легкоступова была недооцененной исполнительницей. Помешала ли ее карьере сама Примадонна Алла Пугачева, или это было что-то другое, но Легкоступовой не удалось полностью реализовать себя при жизни.

«Мне кажется, что она многое могла сделать для российской эстрады. Она была в потрясающей вокальной форме», - сказал Бабичев.

Критик указал на печальный факт, что Легкоступова осталась в памяти людей исполнительницей одного хита, а ведь она была так талантлива. Артистка могла исполнять музыку самых разных жанров, петь на русском и иностранных языках. Но показать это зрителю она не сумела.

С этим согласна и певица Валерия — когда-то они с Легкоступовой вместе учились в Москве. Она считала, что у ее давней знакомой был просто уникальный голос, но полностью реализовать свой потенциал она не смогла.

«Талант Легкоступовой многогранен, и он намного глубже чем могло показаться зрителю на первый взгляд», — печально закончил Бабичев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть.