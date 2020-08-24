«Каждый день благодарю»: о чем говорила Валентина Легкоступова в одном из последних интервью?

У прославленной певицы Валентины Легкоступовой было тайное «место силы», куда она всегда возвращалась и в счастливые, и в грустные моменты. Это квартира, куда она с родителями переехала в возрасте трех лет из Хабаровска. Но по сути именно это место стало для нее настоящим домом, а Феодосию, родину своего отца, она считает и своей родиной, хотя она появилась на свет на Дальнем Востоке.

«Я здесь люблю все», — искренне призналась певица, говоря об атмосфере в Феодосии.

Показав крошечную квартирку в 23 квадратных метра, Легкоступова сделала сюрприз — представила еще одну Валентину Легкоступову. Оказалось, что они с ее родной тетей, которая старше всего на восемь лет, тезки. Более того, обе учились музыке и даже работали вместе. А первые концерты покойная Легкоступова давала все там же — прямо во дворе.

«Тот самый двор, в котором я строила концертный зал из ящиков деревянных, ходила в каждую квартиру и приглашала на концерт „народной артистки СССР“ Валентины Легкоступовой», — забавно «прокартавила» она, подражая детской манере говорить.

Учиться музыке Валя пошла по настоянию отца — он хотел, чтобы в семье был музыкант. По незнанию выбрала себе изучение скрипки.

«Думала, что самый легкий инструмент», — посмеялась певица.

Уже после музыкального училища в Феодосии Легкоступова отправилась покорять Москву, где училась в Гнесинке у профессора Иосифа Кобзона.

Мама певицы, которой стало плохо на похоронах дочери, вспомнила свой шок, когда дочь отрезала свои роскошные длинные волосы. Действительно, мало кто из фанатов мог бы представить ее с косами ниже пояса, а ведь до отъезда из родного дома они такими и были.

«Это ее красота была», — призналась Галина Легкоступова.

На вопрос журналистов, чего бы Валентине Легкоступовой хотелось в жизни, был дан необычный ответ.

«Каждый день благодарю за все, что есть. А просить — себе я не прошу ничего, — ответила она. — Я прошу своим детям и маме. Прошу одного — здоровья, здоровья и здоровья».

Поклонники певицы с грустью встретили новое, ранее неизвестное видео со своей любимицей из передачи «Однажды» на НТВ.

«Никакого пафоса, манерности. Настоящая русская женщина, искренняя»;

«С такой энергией только жить, да жить»;

«Внимательно послушайте Валю. Вы услышите, о чем говорит ее душа», — написали они в комментариях под видео.

Ранее 5-tv.ru писал, Валентина Легкоступова перед смертью мечтала спеть дуэтом с третьим супругом.