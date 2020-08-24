«Каждый день благодарю»: о чем говорила Валентина Легкоступова в одном из последних интервью?
На недавних съемках в Феодосии оказалось, что в самом центре рядом с домом-музеем Александра Грина скрывается квартира, принадлежащая семье Легкоступовой.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Карелин
У прославленной певицы Валентины Легкоступовой было тайное «место силы», куда она всегда возвращалась и в счастливые, и в грустные моменты. Это квартира, куда она с родителями переехала в возрасте трех лет из Хабаровска. Но по сути именно это место стало для нее настоящим домом, а Феодосию, родину своего отца, она считает и своей родиной, хотя она появилась на свет на Дальнем Востоке.
«Я здесь люблю все», — искренне призналась певица, говоря об атмосфере в Феодосии.
Показав крошечную квартирку в 23 квадратных метра, Легкоступова сделала сюрприз — представила еще одну Валентину Легкоступову. Оказалось, что они с ее родной тетей, которая старше всего на восемь лет, тезки. Более того, обе учились музыке и даже работали вместе. А первые концерты покойная Легкоступова давала все там же — прямо во дворе.
«Тот самый двор, в котором я строила концертный зал из ящиков деревянных, ходила в каждую квартиру и приглашала на концерт „народной артистки СССР“ Валентины Легкоступовой», — забавно «прокартавила» она, подражая детской манере говорить.
Учиться музыке Валя пошла по настоянию отца — он хотел, чтобы в семье был музыкант. По незнанию выбрала себе изучение скрипки.
«Думала, что самый легкий инструмент», — посмеялась певица.
Уже после музыкального училища в Феодосии Легкоступова отправилась покорять Москву, где училась в Гнесинке у профессора Иосифа Кобзона.
Мама певицы, которой стало плохо на похоронах дочери, вспомнила свой шок, когда дочь отрезала свои роскошные длинные волосы. Действительно, мало кто из фанатов мог бы представить ее с косами ниже пояса, а ведь до отъезда из родного дома они такими и были.
«Это ее красота была», — призналась Галина Легкоступова.
На вопрос журналистов, чего бы Валентине Легкоступовой хотелось в жизни, был дан необычный ответ.
«Каждый день благодарю за все, что есть. А просить — себе я не прошу ничего, — ответила она. — Я прошу своим детям и маме. Прошу одного — здоровья, здоровья и здоровья».
Поклонники певицы с грустью встретили новое, ранее неизвестное видео со своей любимицей из передачи «Однажды» на НТВ.
«Никакого пафоса, манерности. Настоящая русская женщина, искренняя»;
«С такой энергией только жить, да жить»;
«Внимательно послушайте Валю. Вы услышите, о чем говорит ее душа», — написали они в комментариях под видео.
Ранее 5-tv.ru писал, Валентина Легкоступова перед смертью мечтала спеть дуэтом с третьим супругом.
- 24 авг
- «Она могла многое сделать»: Бабичев о нераскрытом таланте Легоступовой
- 24 авг
- Легкоступова хотела спеть дуэтом с последним мужем
- 24 авг
- «Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
- 24 авг
- Лоза и Пригожин оценили идею о кулонах из праха Легкоступовой
- 24 авг
- Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть
- 24 авг
- Директор Овсиенко объяснил ее «исчезновение» после похорон Легкоступовой
- 23 авг
- Штурм рассказала правду о «госпитализации» мамы Легкоступовой с похорон
- 23 авг
- «Как будто рядом с тобой»: Штурм предложила сделать из праха Легкоступовой украшение
- 23 авг
- «Похоронили не по-людски»: Азиза объяснила, почему Легкоступова осталась без аплодисментов
- 23 авг
- Пенкин на похоронах Легкоступовой назвал «бездарями» артистов эстрады
Читайте также
64%
0.32 87.90
0.17
Нашли ошибку?