«Каждый день благодарю»: о чем говорила Валентина Легкоступова в одном из последних интервью?

|
Анастасия Шадская
34

На недавних съемках в Феодосии оказалось, что в самом центре рядом с домом-музеем Александра Грина скрывается квартира, принадлежащая семье Легкоступовой.

«Каждый день благодарю»: о чем говорила Валентина Легкоступова в одном из последних интервью?

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Карелин

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

У прославленной певицы Валентины Легкоступовой было тайное «место силы», куда она всегда возвращалась и в счастливые, и в грустные моменты. Это квартира, куда она с родителями переехала в возрасте трех лет из Хабаровска. Но по сути именно это место стало для нее настоящим домом, а Феодосию, родину своего отца, она считает и своей родиной, хотя она появилась на свет на Дальнем Востоке.

«Я здесь люблю все», — искренне призналась певица, говоря об атмосфере в Феодосии.

Показав крошечную квартирку в 23 квадратных метра, Легкоступова сделала сюрприз — представила еще одну Валентину Легкоступову. Оказалось, что они с ее родной тетей, которая старше всего на восемь лет, тезки. Более того, обе учились музыке и даже работали вместе. А первые концерты покойная Легкоступова давала все там же — прямо во дворе.

«Тот самый двор, в котором я строила концертный зал из ящиков деревянных, ходила в каждую квартиру и приглашала на концерт „народной артистки СССР“ Валентины Легкоступовой», — забавно «прокартавила» она, подражая детской манере говорить.

Учиться музыке Валя пошла по настоянию отца — он хотел, чтобы в семье был музыкант. По незнанию выбрала себе изучение скрипки.

«Думала, что самый легкий инструмент», — посмеялась певица.

Уже после музыкального училища в Феодосии Легкоступова отправилась покорять Москву, где училась в Гнесинке у профессора Иосифа Кобзона.

Мама певицы, которой стало плохо на похоронах дочери, вспомнила свой шок, когда дочь отрезала свои роскошные длинные волосы. Действительно, мало кто из фанатов мог бы представить ее с косами ниже пояса, а ведь до отъезда из родного дома они такими и были.

«Это ее красота была», — призналась Галина Легкоступова.

На вопрос журналистов, чего бы Валентине Легкоступовой хотелось в жизни, был дан необычный ответ.

«Каждый день благодарю за все, что есть. А просить — себе я не прошу ничего, — ответила она. — Я прошу своим детям и маме. Прошу одного — здоровья, здоровья и здоровья».

Поклонники певицы с грустью встретили новое, ранее неизвестное видео со своей любимицей из передачи «Однажды» на НТВ.

«Никакого пафоса, манерности. Настоящая русская женщина, искренняя»;

«С такой энергией только жить, да жить»;

«Внимательно послушайте Валю. Вы услышите, о чем говорит ее душа», — написали они в комментариях под видео.

Ранее 5-tv.ru писал, Валентина Легкоступова перед смертью мечтала спеть дуэтом с третьим супругом.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
24 авг
«Она могла многое сделать»: Бабичев о нераскрытом таланте Легоступовой
24 авг
Легкоступова хотела спеть дуэтом с последним мужем
24 авг
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
24 авг
Лоза и Пригожин оценили идею о кулонах из праха Легкоступовой
24 авг
Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть
24 авг
Директор Овсиенко объяснил ее «исчезновение» после похорон Легкоступовой
23 авг
Штурм рассказала правду о «госпитализации» мамы Легкоступовой с похорон
23 авг
«Как будто рядом с тобой»: Штурм предложила сделать из праха Легкоступовой украшение
23 авг
«Похоронили не по-людски»: Азиза объяснила, почему Легкоступова осталась без аплодисментов
23 авг
Пенкин на похоронах Легкоступовой назвал «бездарями» артистов эстрады

Читайте также

+21° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:09
Как добиться от начальника повышения зарплаты — советы специалиста по HR
17:02
Легкий путь к знаниям: В России снизили льготную ставку образовательных кредитов
16:56
Видео: Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни»
16:51
«До слез жалко Борю»: Кравец шокирована состоянием телеведущего Корчевникова
16:49
Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19
16:46
В театре антрепризы прокомментировали новость об увольнении Башарова

Сейчас читают

Бывший муж Полины Гагариной показал «ужасные условия жизни» после расставания с певицей
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок