Трамп допустил прекращение бизнес-партнерства с Китаем

Президент США Дональд Трамп в интервью FoxNews допустил прекращение бизнес-партнерства с Китаем. Американский лидер в случае победы на грядущих выборах главы Соединенных Штатов выразил готовность рассмотреть возможность разъединения экономик двух стран.

«По сути, вы спрашиваете, разъединимся ли мы. <…> Это очень интересный вопрос. <…> Мы теряем сотни миллиардов долларов, ничего не получая от Китая. <…> Если они не будут вести себя с нами надлежащим образом, я бы определенно подумал, я бы определенно сделал это», — цитирует Дональда Трампа ТАСС.

Напряженность в отношениях между США и Китаем увеличилась в условиях угрозы распространения коронавируса. Американский лидер не единожды заявлял, что Пекин ответственен за начало пандемии COVID-19. В Вашингтоне утверждали, что в Поднебесной скрывают данные о происхождении нового внеклеточного агента и масштабах распространения инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заговорили о новой китайской угрозе.