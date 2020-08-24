Трамп допустил прекращение бизнес-партнерства с Китаем
Президент США отметил, что Вашингтон теряет сотни миллиардов долларов, ничего не получая взамен от Пекина.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Ohde, via www.imago-im, 5-tv.ru
Президент США Дональд Трамп в интервью FoxNews допустил прекращение бизнес-партнерства с Китаем. Американский лидер в случае победы на грядущих выборах главы Соединенных Штатов выразил готовность рассмотреть возможность разъединения экономик двух стран.
«По сути, вы спрашиваете, разъединимся ли мы. <…> Это очень интересный вопрос. <…> Мы теряем сотни миллиардов долларов, ничего не получая от Китая. <…> Если они не будут вести себя с нами надлежащим образом, я бы определенно подумал, я бы определенно сделал это», — цитирует Дональда Трампа ТАСС.
Напряженность в отношениях между США и Китаем увеличилась в условиях угрозы распространения коронавируса. Американский лидер не единожды заявлял, что Пекин ответственен за начало пандемии COVID-19. В Вашингтоне утверждали, что в Поднебесной скрывают данные о происхождении нового внеклеточного агента и масштабах распространения инфекции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заговорили о новой китайской угрозе.
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