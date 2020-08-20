«Претендовать не будет»: муж Легкоступовой отказался от наследства

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, которую похоронили в столице, очень эмоционально переживает смерть супруги. После похорон один из его друзей сообщил, что требовать свою долю наследства жены он не будет, пишет KP.ru.

Многие — и в первую очередь дети Легкоступовой — считают, что Фирсов попытается получить долю в апартаментах певицы и отчисления с ее творческого наследия. Но друг яхтсмена-вдовца это опроверг.

«На квартиру Юра претендовать не будет, — пояснил он. — На него льется много лжи».

Права на песни, которые исполняла Легкоступова, также Фирсову и детям артистки не положены, ведь они принадлежат не певице, а их авторам. Друг вдовца намекнул, что в ближайшее время стоит ожидать от него официального заявления через Facebook об отсутствии у него меркантильных интересов.

С точки зрения закона от таких заявлений можно легко отказаться. Поэтому в семье Легкоступовой сейчас обсуждают возможность признать брак покойной с Фирсовым недействительным. Они не общаются ним и неоднократно обвиняли в смерти певицы.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа после нескольких дней комы. Считается, что она получила травму головы из-за падения в ванной. Также муссируют слухи о запое обоих супругов, после которого их пришлось везти в наркоклинику.

Когда большинство настроено против вдовца, актер Вадим Ждан заявил, что не понимает претензий в адрес Фирсова.

«Ни разу Юру не видел пьяным и даже сильно выпивши, — сказал он. — Следствие разберется».

Юрий Фирсов вместе со своим сыном посетил похороны жены, от подготовки к которым его отстранили родные певицы. Матери Легкоступовой после церемонии стало плохо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело Валентины Легкоступовой кремировали.