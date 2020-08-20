«Претендовать не будет»: муж Легкоступовой отказался от наследства
В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны певицы, прославившейся хитом «Ягода-малина».
Фото: Facebook / Юрий Фирсов
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, которую похоронили в столице, очень эмоционально переживает смерть супруги. После похорон один из его друзей сообщил, что требовать свою долю наследства жены он не будет, пишет KP.ru.
Многие — и в первую очередь дети Легкоступовой — считают, что Фирсов попытается получить долю в апартаментах певицы и отчисления с ее творческого наследия. Но друг яхтсмена-вдовца это опроверг.
«На квартиру Юра претендовать не будет, — пояснил он. — На него льется много лжи».
Права на песни, которые исполняла Легкоступова, также Фирсову и детям артистки не положены, ведь они принадлежат не певице, а их авторам. Друг вдовца намекнул, что в ближайшее время стоит ожидать от него официального заявления через Facebook об отсутствии у него меркантильных интересов.
С точки зрения закона от таких заявлений можно легко отказаться. Поэтому в семье Легкоступовой сейчас обсуждают возможность признать брак покойной с Фирсовым недействительным. Они не общаются ним и неоднократно обвиняли в смерти певицы.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа после нескольких дней комы. Считается, что она получила травму головы из-за падения в ванной. Также муссируют слухи о запое обоих супругов, после которого их пришлось везти в наркоклинику.
Когда большинство настроено против вдовца, актер Вадим Ждан заявил, что не понимает претензий в адрес Фирсова.
«Ни разу Юру не видел пьяным и даже сильно выпивши, — сказал он. — Следствие разберется».
Юрий Фирсов вместе со своим сыном посетил похороны жены, от подготовки к которым его отстранили родные певицы. Матери Легкоступовой после церемонии стало плохо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело Валентины Легкоступовой кремировали.
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