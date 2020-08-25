Штурм опубликовала компромат на вдовца Легкоступовой — видео

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Софья Зуева
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Супруг исполнительницы хита «Ягода-малина» оскорблял туристов, с которыми вышел в море. По мнению певицы, он мог быть таким же грубым и с женой.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, @nataliashturm

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Певица Наталья Штурм опубликовала видео с вдовцом умершей певицы Валентины Легкоступовой, представляющее его не в самом лучшем свете.

На записи слышно, как Юрий Фирсов  оскорбляет людей, находящихся с ним на яхте, при этом используя нецензурную брань. По словам певицы, разместившей в сети видео, действие происходит во время морской прогулки, за которую туристы заплатили вдовцу по полторы тысячи евро.

«Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж. А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телике и в реальности?» — спрашивает Штурм.

Артистка отметила, что такой инструктор по парусному спорту способен и за борт выкинуть, не задумываясь.

«Как вы думаете, такой человек мог агрессивно вести себя с Валей будучи пьяным? А мог ударить?» — обратилась с вопросам к подписчикам исполнительница хита «Школьный роман».

Пользователи туту же возмутились хамству Фирсова.

«Так он невротик и психопат!»

«Видно же, что он очень скользкий тип»;

«Говорят, посмотри на мужчину за рулем и сделай выводы», — отреагировали фолловеры.

Однако нашлись и те, кто не увидел ничего шокирующего в поведении Фирсова. Пользователи отметили, что представителям некоторых профессий приходится быть грубыми со своими клиентами. Особенно, если дело касается угрозы жизни. А на море ошибки могут привести к фатальным последствиям.

«Да ну ладно, рабочая обстановка! Я в логистической компании проработала много лет и с водителями не так общалась, бывало и похуже»;

«Нормальное поведение для кэпа! Те кто был на регатах, тот поймет»;

«Ничего в этом видео нет необычного. Часто люди, занимающиеся каким-либо обучением, вождением машины, обучением плаванию так и общаются со своими клиентами», — отметили читатели микроблога Натальи Штурм.

Певица Валентина Легкоступова скончалась от черепно-мозговой травмы в Москве 15 августа на 55-м году жизни. Родственники и близкие винят в гибели ее последнего мужа — Юрия Фирсова. По их мнению, он пристрастил известную артистку к спиртному и не уберег ее от беды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о загадочном поведении дочери Валентины Легкоступовой на ее похоронах.

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