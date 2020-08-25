Штурм опубликовала компромат на вдовца Легкоступовой — видео
Супруг исполнительницы хита «Ягода-малина» оскорблял туристов, с которыми вышел в море. По мнению певицы, он мог быть таким же грубым и с женой.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, @nataliashturm
Певица Наталья Штурм опубликовала видео с вдовцом умершей певицы Валентины Легкоступовой, представляющее его не в самом лучшем свете.
На записи слышно, как Юрий Фирсов оскорбляет людей, находящихся с ним на яхте, при этом используя нецензурную брань. По словам певицы, разместившей в сети видео, действие происходит во время морской прогулки, за которую туристы заплатили вдовцу по полторы тысячи евро.
«Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж. А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телике и в реальности?» — спрашивает Штурм.
Артистка отметила, что такой инструктор по парусному спорту способен и за борт выкинуть, не задумываясь.
«Как вы думаете, такой человек мог агрессивно вести себя с Валей будучи пьяным? А мог ударить?» — обратилась с вопросам к подписчикам исполнительница хита «Школьный роман».
Пользователи туту же возмутились хамству Фирсова.
«Так он невротик и психопат!»
«Видно же, что он очень скользкий тип»;
«Говорят, посмотри на мужчину за рулем и сделай выводы», — отреагировали фолловеры.
Однако нашлись и те, кто не увидел ничего шокирующего в поведении Фирсова. Пользователи отметили, что представителям некоторых профессий приходится быть грубыми со своими клиентами. Особенно, если дело касается угрозы жизни. А на море ошибки могут привести к фатальным последствиям.
«Да ну ладно, рабочая обстановка! Я в логистической компании проработала много лет и с водителями не так общалась, бывало и похуже»;
«Нормальное поведение для кэпа! Те кто был на регатах, тот поймет»;
«Ничего в этом видео нет необычного. Часто люди, занимающиеся каким-либо обучением, вождением машины, обучением плаванию так и общаются со своими клиентами», — отметили читатели микроблога Натальи Штурм.
Певица Валентина Легкоступова скончалась от черепно-мозговой травмы в Москве 15 августа на 55-м году жизни. Родственники и близкие винят в гибели ее последнего мужа — Юрия Фирсова. По их мнению, он пристрастил известную артистку к спиртному и не уберег ее от беды.
Ранее 5-tv.ru сообщал о загадочном поведении дочери Валентины Легкоступовой на ее похоронах.
- 25 авг
- Перед смертью Легкоступова страдала от тяжелой депрессии
- 25 авг
- «Искренне раскаивается»: психотерапевт оценил поведение вдовца Легкоступовой
- 25 авг
- Дочь Легкоступовой отправила в последний путь мать с таинственным подарком
- 24 авг
- «Каждый день благодарю»: о чем говорила Валентина Легкоступова в одном из последних интервью?
- 24 авг
- «Она могла многое сделать»: Бабичев о нераскрытом таланте Легоступовой
- 24 авг
- Легкоступова хотела спеть дуэтом с последним мужем
- 24 авг
- «Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
- 24 авг
- Лоза и Пригожин оценили идею о кулонах из праха Легкоступовой
- 24 авг
- Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть
- 24 авг
- Директор Овсиенко объяснил ее «исчезновение» после похорон Легкоступовой
Читайте также
94%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?