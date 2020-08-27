Когда начнется массовая вакцинация от гриппа и COVID-19?

Вакцину, которая сразу сформирует иммунитет не только от коронавируса, но и от гриппа сейчас дорабатывают в петербургском Медицинском исследовательском центре имени Алмазова.

Прививка и от гриппа и от CIVID-19 возможна в теории. И даже есть положительные результаты первых экспериментов. Но препарат еще в начальной стадии разработки: должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований.

А вот первую в мире вакцину от коронавируса уже готовят к массовому производству. И привитые – добровольцы – среди нас.

Когда начнутся массовые прививки — знает корреспондент Виктор Синеок. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19.