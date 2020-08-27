Путин и премьер Италии договорились сотрудничать в работе над вакциной против COVID

В среду вечером у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Лидеры обсудили кризис в Ливии и ситуацию в Белоруссии. При этом, как подчеркнул российский президент, любые попытки вмешательства во внутренние дела республики — контрпродуктивны.

Еще одной темой разговора стала борьба с коронавирусом. Договорились, сотрудничать более активно, в том числе и в работе над вакцинами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин с Лукашенко договорились продолжить взаимодействие по борьбе с COVID-19, включая клинические исследования и производство вакцин.