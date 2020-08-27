Путин и премьер Италии договорились сотрудничать в работе над вакциной против COVID

Эфирная новость 18

У президента РФ состоялись телефонные переговоры с Джузеппе с Конте.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexei Druzhinin, 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

В среду вечером у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Лидеры обсудили кризис в Ливии и ситуацию в Белоруссии. При этом, как подчеркнул российский президент, любые попытки вмешательства во внутренние дела республики — контрпродуктивны.

Еще одной темой разговора стала борьба с коронавирусом. Договорились, сотрудничать более активно, в том числе и в работе над вакцинами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин с Лукашенко договорились продолжить взаимодействие по борьбе с COVID-19, включая клинические исследования и производство вакцин.

 

Тема:
Вакцина от COVID-19
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