Видео: Мощный ураган Лаура обрушился на США. Есть жертвы

Шесть человек, в том числе ребенок, стали жертвами мощного урагана Лаура, который обрушился на побережье американского штата Луизиана.

Все погибшие были задавлены поваленными деревьями. Об этом сообщают местные власти. Экстренные службы тем временем устраняют последствия удара стихии. Скорость ветра достигала 240 километров в час.

Одно из самых опасных последствий - пожар на химическом заводе. В результате ЧП произошла утечка хлора - экстренные службы в эти минуты все еще пытаются ее локализовать.

Губернатор Луизианы призвал жителей оставаться дома, плотно закрыть окна и двери и непременно выключить кондиционеры, чтобы избежать отравления. Серьезный урон Лаура нанесла электросети штата. Без света остались больше 300 тысяч человек. Сейчас сила урагана немного снизилась, метеослужбы теперь говорят о тропическом шторме. Но он все еще представляет опасность и движется на северо-восток, в штат Арканзас. Там власти тоже готовятся к удару стихии. Организованы пункты размещения на случай эвакуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода обрушилась на США, Кубу и Пакистан.