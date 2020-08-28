Видео: Мощный ураган Лаура обрушился на США. Есть жертвы

Эфирная новость 18

Шесть человек были задавлены поваленными деревьями в американском штате Луизиана.

Фото, видео: REUTERS /ADREES LATIF, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Шесть человек, в том числе ребенок, стали жертвами мощного урагана Лаура, который обрушился на побережье американского штата Луизиана. 

Все погибшие были задавлены поваленными деревьями. Об этом сообщают местные власти. Экстренные службы тем временем устраняют последствия удара стихии. Скорость ветра достигала 240 километров в час.

Одно из самых опасных последствий - пожар на химическом заводе. В результате ЧП произошла утечка хлора - экстренные службы в эти минуты все еще пытаются ее локализовать.

Губернатор Луизианы призвал жителей оставаться дома, плотно закрыть окна и двери и непременно выключить кондиционеры, чтобы избежать отравления. Серьезный урон Лаура нанесла электросети штата. Без света остались больше 300 тысяч человек. Сейчас сила урагана немного снизилась, метеослужбы теперь говорят о тропическом шторме. Но он все еще представляет опасность и движется на северо-восток, в штат Арканзас. Там власти тоже готовятся к удару стихии. Организованы пункты размещения на случай эвакуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода обрушилась на США, Кубу и Пакистан. 

Тема:
Погода
27 авг
В Хабаровском крае ожидают сильнейшее наводнение и тайфун — видео
26 авг
Видео: зал Новой Третьяковской галереи затопило из-за мощного ливня в Москве
26 авг
Ураган и потоп: Непогода обрушилась на США, Кубу и Пакистан
26 авг
В Хабаровском крае возводят дамбы для защиты от паводков
24 авг
Синоптики рассказали, когда в европейской части России ждать бабье лето
24 авг
Лето, прощай! В российских регионах выпал первый снег — видео
23 авг
Осень близко: когда придут первые морозы в регионы России
22 авг
Ученые предрекли России постоянные погодные аномалии
22 авг
День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа
21 авг
Аномальное тепло придет в Европейскую часть России

Читайте также

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.24
-0.30 89.00
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:24
У экс-супруги Ефремова похитили более одного миллиона рублей
9:17
Видео: Мощный ураган Лаура обрушился на США. Есть жертвы
9:02
Вместо отдыха кошмар: Прокуратура проверила нелегальный дом престарелых
8:51
Великий день Успения Богородицы: что можно и нельзя делать 28 августа
8:43
«Умирают до сих пор»: пульмонолог рассказал, чем опасен диагноз Билана
8:32
Небольшим самолетам могут разрешить перевозить людей и грузы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Что грозит журналистам, сделавшим снимки Легкоступовой в гробу?
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок