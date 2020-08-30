Видео: воздушный змей утащил в небо и швырял в стороны уцепившуюся за него девочку

|
Молодцова Анна
27

Несмотря на сильный испуг, малышка не пострадала. Спустя пару минут, когда ветер утих, ее поймали ошарашенные очевидцы.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Karsten Koch, YouTube @YUNG SHENG TSAO

На Тайване огромный воздушный змей унес в небо трехлетнюю девочку. Инцидент произошел во время фестиваля воздушных змеев в одном приморском городке.

Оранжевое полотно потоками воздуха увлекло за собой ребенка, когда его запускали с земли. На кадрах видно, как девочка «кувыркается» на хвосте воздушного змея над толпой напуганных взрослых на расстоянии нескольких метров от земли. К счастью, ребенок крепко держался за полотно, ни разу не выпустив его из рук.

В конечном итоге стоящим внизу людям удалось вернуть девочку на землю. По сообщениям местных СМИ, малышка была сильно напугана, однако серьезных травм не получила.

Ранее 5-tv.ru писал, что девочку на надувном носороге унесло в открытое море в Греции.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Видео: воздушный змей утащил в небо и швырял в стороны уцепившуюся за него девочку
18:49
Почему прогульщица Грета Тунберг совсем не похожа на растопившую лед холодной войны Саманту Смит?
18:32
Родные актера Александра Числова хотят перезахоронить его тело
18:13
«Эта встреча была судьбоносной»: Безруков почтил память Владимира Андреева
17:51
К резиденции президента в Минске прибыли пять БТР
17:28
«Я их разнесу в суде!» — Эльман Пашаев указал на несостыковки в деле Ефремова

Сейчас читают

Как найти подход к подростку в зависимости от его знака зодиака
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок