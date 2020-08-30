Видео: воздушный змей утащил в небо и швырял в стороны уцепившуюся за него девочку

На Тайване огромный воздушный змей унес в небо трехлетнюю девочку. Инцидент произошел во время фестиваля воздушных змеев в одном приморском городке.

Оранжевое полотно потоками воздуха увлекло за собой ребенка, когда его запускали с земли. На кадрах видно, как девочка «кувыркается» на хвосте воздушного змея над толпой напуганных взрослых на расстоянии нескольких метров от земли. К счастью, ребенок крепко держался за полотно, ни разу не выпустив его из рук.

В конечном итоге стоящим внизу людям удалось вернуть девочку на землю. По сообщениям местных СМИ, малышка была сильно напугана, однако серьезных травм не получила.

Ранее 5-tv.ru писал, что девочку на надувном носороге унесло в открытое море в Греции.