Видео: воздушный змей утащил в небо и швырял в стороны уцепившуюся за него девочку
Несмотря на сильный испуг, малышка не пострадала. Спустя пару минут, когда ветер утих, ее поймали ошарашенные очевидцы.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
«Пойдем на парад планет»: сын Валерии спел для невесты на собственной свадьбе
Фото, видео: www.globallookpress.com © Karsten Koch, YouTube @YUNG SHENG TSAO
На Тайване огромный воздушный змей унес в небо трехлетнюю девочку. Инцидент произошел во время фестиваля воздушных змеев в одном приморском городке.
Оранжевое полотно потоками воздуха увлекло за собой ребенка, когда его запускали с земли. На кадрах видно, как девочка «кувыркается» на хвосте воздушного змея над толпой напуганных взрослых на расстоянии нескольких метров от земли. К счастью, ребенок крепко держался за полотно, ни разу не выпустив его из рук.
В конечном итоге стоящим внизу людям удалось вернуть девочку на землю. По сообщениям местных СМИ, малышка была сильно напугана, однако серьезных травм не получила.
Ранее 5-tv.ru писал, что девочку на надувном носороге унесло в открытое море в Греции.
Читайте также
83%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?