«Иуда»: Юлиан рассказал, почему Фирсову могла быть выгодна смерть Легкоступовой

Старый друг трагически скончавшейся заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой певец Юлиан уверен: яхтсмен Юрий Фирсов имеет самое прямое отношение к ее смерти.

Как известно, в тот роковой вечер, когда Легкоступова получила серьезную травму головы, именно ее супруг Фирсов был рядом с ней. Это натолкнуло многих, в частности, близких людей и родственников артистки на мысль, что мужчина мог спровоцировать «случайное» падение звезды. Однако подлинных доказательств тому найдено не было.

«Произошла какая-то нелепая случайность, которая закончилась так фатально. Валя была очень хорошим человеком. Но встретила Фирсова. Я не верю в их любовь, во всяком случае, с его стороны. Он ее просто угробил!» — заявил в интервью «Собеседник.ru» Юлиан.

Друг покойной настаивает: яхтсмен — обыкновенный альфонс, интересуют которого лишь развлечения и алкоголь. По мнению Юлиана, именно Юрий приучил Валентину к алкоголю, хотя знал, что он ей «категорически противопоказан».

Оказалось, что до рождения детей Легкоступова имела сильную зависимость. Так, в одной из поездок в 90-х годах коллегам приходилось буквально отнимать у нее спиртное.

«Она могла очень крепко выпить. Я удивлен, что сейчас мои коллеги делают вид, что Валя никогда не употребляла спиртное. <…> Валя бросила пить, когда вышла замуж, родила детей. У нее был прекрасный муж, который ее остановил. С ним она изменилась, расцвела, стала жить совершенно по-другому», — подчеркнул собеседник издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina) 5 Июл 2020 в 8:32 PDT

Фирсова же Юлиан считает невыгодной партией для Легкоступовой. В разговоре он, не стесняясь, называет его «Иудой» и «преступником», отмечая, что не будь его рядом со звездой, трагедии бы не случилось.

«В ее жизни нашелся Иуда, который влил в нее несколько рюмок, и этого оказалось достаточно. Есть люди, которым нельзя пить. И Валя была из их числа. Но Фирсов это допустил. А уж по каким причинам, я не знаю. Скорее всего, ему негде было жить», — подытожил Юлиан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Валентины Легкоступовой получала угрозы от Юрия Фирсова незадолго до гибели матери.