Фирсов пошел с Легкоступовой в ЗАГС в день своего развода

Дети покойной певицы Валентины Легкоступовой обнаружили, что ее третий муж Юрий Фирсов женился на ней при странных обстоятельствах. Они с артисткой подали заявление в ЗАГС в тот же день, когда он получил развод от жены Натальи, пишет Starhit.ru.

Соответствующие документы всплыли после начала работы адвоката Сергея Жорина с дочерью Легкоступовой Анеттой Бриль. Он и нашел запись акта о расторжении брака Фирсова с предыдущей супругой от 2 июля 2020 года. В этот же день они с Легкоступовой написали заявление о желании расписаться.

Странности вызывает и венчание, которое успела провести пара. Ведь Фирсов уже был венчан в церкви, но сообщить об этом Валентине Легкоступовой не удосужился. В таких случаях требуется развенчание и получение специального разрешения на повторное проведение таинства, чего сделано не было.

Недавно Бриль заявила, что получала угрозы от Фирсова еще при жизни матери. Она продолжает говорить о подозрительном поведении вдовца и его меркантильных интересах. Пока же идет расследование и судебно-медицинские экспертизы по факту гибели певицы.

Сам Фирсов, как только Следственный комитет закончит с проверками, планирует уехать за границу ради участия в регате. Яхтсмен уверяет, что это поможет ему справиться с утратой любимой жены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрию Фирсову могла быть выгодна смерть Валентины Легкоступовой.