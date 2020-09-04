Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину, что уже сделал прививку против COVID-19. Рабочая встреча президента со столичным градоначальником прошла 4 сентября в режиме видеоконференции. В числе прочего обсуждался вопрос об участии столицы в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса.

По словам Собянина, в одном из крупнейших в мире тестировании примут участие более 40 тысяч человек.

«Мы открыли свободный доступ записи добровольцев. Буквально за несколько дней записалось более 5 тысяч человек, поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях», — сказал он.

На вопрос президента, делал ли прививку сам Собянин, градоначальник ответил, что иначе ему сложно было бы агитировать за российскую вакцину. Он отметил, что, судя по опросам, в эффективности вакцинации сомневается около половины россиян, тогда как еще два месяца назад скептиков было почти 90 процентов.

«Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — рассказал Собянин.

По словам столичного мэра, чувствует он себя нормально, даже температура у него после прививки не поднималась.

«Я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — сообщил чиновник.

Владимир Путин в ответ на это пожелал Сергею Собянину здоровья.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что пока не будет делать прививку от COVID-19, поскольку уже переболел коронавирусом.