Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса

|
Светлана Александрова
274

Вакцинацию мэр Москвы прошел, чтобы «придать тонус коллегам» и убедить скептиков.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress / Fotostand / K. Schmitt; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину, что уже сделал прививку против COVID-19. Рабочая встреча президента со столичным градоначальником прошла 4 сентября в режиме видеоконференции. В числе прочего обсуждался вопрос об участии столицы в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса.

По словам Собянина, в одном из крупнейших в мире тестировании примут участие более 40 тысяч человек.

«Мы открыли свободный доступ записи добровольцев. Буквально за несколько дней записалось более 5 тысяч человек, поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях», — сказал он.

На вопрос президента, делал ли прививку сам Собянин, градоначальник ответил, что иначе ему сложно было бы агитировать за российскую вакцину. Он отметил, что, судя по опросам, в эффективности вакцинации сомневается около половины россиян, тогда как еще два месяца назад скептиков было почти 90 процентов.

«Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — рассказал Собянин.

По словам столичного мэра, чувствует он себя нормально, даже температура у него после прививки не поднималась.

«Я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — сообщил чиновник.

Владимир Путин в ответ на это пожелал Сергею Собянину здоровья.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что пока не будет делать прививку от COVID-19, поскольку уже переболел коронавирусом.

Тема:
Вакцина от COVID-19
6 сент
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
4 сент
Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
3 сент
Сергей Кириенко сообщил, что уже переболел COVID-19
2 сент
Плацебо получат четверть участников испытания российской вакцины от COVID-19
2 сент
Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет
2 сент
Названа категория лиц, нуждающихся в прививке от коронавируса
1 сент
Нужно ли прививаться от гриппа переболевшему COVID-19
31 авг
Учебный год в условиях пандемии: что изменится для российских школьников?
31 авг
Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России?
31 авг
В Минпросвещения рассказали о вакцинации учителей
+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео
23:50
Не отвечает на звонки: советская актриса Тамара Семина живет затворницей

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок