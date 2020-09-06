Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина

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Светлана Шевченко
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Столичный градоначальник пояснил, что в ближайшей перспективе будет налажено промышленное производство российской вакцины «Спутник V».

Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

Тема:
Вакцина от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу назвал сроки начала массовой вакцинации жителей столицы от коронавирусной инфекции.

«Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сообщил градоначальник.

Ранее сегодня Собянин заявил, что промышленное производство российской вакцины «Спутник V» будет налажено в районе декабря.

К слову, первая партия вакцины от COVID-19 уже поступила в три поликлиники Москвы — № 2, 220 и 62. Жители столицы могут подать заявку на участие в исследовании и первыми ее получить.

В Минздраве ранее сообщали, что первыми будут прививать тех, кто в группе риска — медработники и сотрудники образовательных организаций.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин уже привился от коронавируса и доложил о своих ощущениях и самочувствии президенту России Владимиру Путину.

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