Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
Столичный градоначальник пояснил, что в ближайшей перспективе будет налажено промышленное производство российской вакцины «Спутник V».
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу назвал сроки начала массовой вакцинации жителей столицы от коронавирусной инфекции.
«Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сообщил градоначальник.
Ранее сегодня Собянин заявил, что промышленное производство российской вакцины «Спутник V» будет налажено в районе декабря.
К слову, первая партия вакцины от COVID-19 уже поступила в три поликлиники Москвы — № 2, 220 и 62. Жители столицы могут подать заявку на участие в исследовании и первыми ее получить.
В Минздраве ранее сообщали, что первыми будут прививать тех, кто в группе риска — медработники и сотрудники образовательных организаций.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин уже привился от коронавируса и доложил о своих ощущениях и самочувствии президенту России Владимиру Путину.
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