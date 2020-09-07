Наталья Штурм заявила, что муж Валентины Легкоступовой венчался три раза
Исполнительница хита «Ягода-малина» вышла замуж за Юрия Фирсова за месяц до кончины.
Фото: Instagram @firsov_yury
Подруга певицы Валентины Легкоступовой Наталья Штурм в эфире программы «Звезды сошлись» на одном из федеральных телеканалов рассказала, что третий муж покойной артистки Юрий Фирсов нарушил церковные каноны, обвенчавшись с исполнительницей хита «Ягода-малина».
По утверждению Штурм, он ходил на церемонию таинства с каждой из своих жен.
«Оказывается он был уже венчан три раза», — рассказала медиаперсона.
Как известно, церковный обряд должен совершаться единожды в жизни. Разумеется, бывают исключения, когда священнослужитель может пойти навстречу жениху и благословить его на повторный брак. Однако чаще всего это происходит при трагических обстоятельствах. Например, когда первая жена скончалась.
Однако предыдущая супруга Фирсова Наталья жива и здорова. При этом оказывать знаки внимания Легкоступовой яхтсмен начал, еще когда жил вместе со второй женой. Для нее было огромным ударом известие, что муж уходит от нее. Ведь она была уверена, что в доме царит абсолютная идиллия и счастье.
При этом, как выяснилось, о своем неоднократном опыте венчания Юрий Фирсов Лекгоступовой не сказал. Об этом журналистам сообщил его друг Андрей Арбузов, пишет Teleprogramma.pro.
Кроме того, как ранее отмечал 5-tv.ru, Наталья Штурм уверяет, что третий муж Легкоступовой имел корыстные планы в отношении нее и планировал получить в собственное распоряжение квартиры тещи в Феодосии.
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