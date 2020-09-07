Штурм заявила, что Фирсов планировал завладеть недвижимостью матери Легкоступовой

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Софья Зуева
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Известная певица утверждает, что третий супруг исполнительницы хита «Ягода-малина» умело располагал к себе людей.

Штурм заявила, что Фирсов планировал завладеть недвижимостью матери Легкоступовой

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press

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Умерла Валентина Легкоступова

Валентина Легкоступова скончалась в середине августа, однако разговоры вокруг трагического события до сих пор не утихают. В смерти артистки многие винят ее третьего мужа — Юрия Фирсова. Ее близкая подруга, певица Наталья Штурм, утверждает, что у супруга погибшей были корыстные планы. В том числе, он хотел заполучить квартиру матери Легкоступовой в Феодосии. Об этом артистка рассказала в программе «Звезды сошлись», сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«У Вали осталось двое детей. Анетта и Матвей. Есть еще мама в Феодосии. Она — интеллигентная женщина. Без слез о ней говорить не могу. Они не понимают, что произошло. Они подозревают в гибели Вали Фирсова, последнего мужа. Он шкипер, а даже не яхтсмен. Он сразу стал интересоваться недвижимостью после знакомства с Валей», — заявила Штурм.

Также певица добавила, что дети Легкоступовой и близкие друзья на ее свадьбе не присутствовали. Фирсова они недолюбливали за то, что тот пристрастил артистку к алкоголю.

По мнению Штурм, яхтсмен Фирсов вовсе не богатый человек, а его судно стоит не более 25 тысяч евро. Яхта была куплена в Турции и потом пригнана к берегам Сочи.

Сразу после свадьбы Валентина Легкоступова с мужем поехали к ее маме в Крым. Фирсов, по словам Штурм, умеет располагать к себе людей и быстро понравился матери жены. Однако тот буквально на второй день после женитьбы поинтересовался у тещи, что же они будут делать с квартирами в Феодосии.

«Женщина была в шоке», — утверждает Наталья Штурм.

Валентина Легкоступова умерла в Москве на 55-м году жизни 14 августа. Это произошло всего через месяц после свадьбы. По официальной версии, исполнительница упала в ванной, сильно ударившись головой. Спустя несколько дней от полученных травм певица скончалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что родственники Легкоступовой могут вести двойную игру ражи наследства.

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Умерла Валентина Легкоступова
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