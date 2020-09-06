Несмотря на многочисленные спекуляции вокруг ситуации с блогером Алексеем Навальным, Германия не намерена разрывать отношения с Россией. Тем более, замораживать строительство такого стратегически важного объекта, как газопровод «Северный поток — 2», пишет Bloomberg.

Ссылаясь на собственные источники, агентство утверждает, что к такому решению пришел правящий блог канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия страны. Кроме того, в поддержку реализации проекта выступили и представители немецкой промышленности. Все уверены, что «глубокие связи с Россией» просто не дадут его сорвать.

Как утверждает Bloomberg, на позицию Меркель касательно «Северного потока — 2» оказал влияние и тот факт, что американская сторона выражает к нему «откровенную враждебность». Также правительство Германии меньше всего хочет выплачивать неустойку компаниям из-за срыва строительства газопровода.

На днях немецкие экономисты подсчитали, что потери из-за заморозки «Северного потока — 2» для Германии могут исчисляться миллиардами. Кроме того, велик риск неумолимого и скорого роста цен на топливо в ЕС.

Ранее сообщалось, что глава оппозиционной партии страны «Союз-90/Зеленые» Катрин Геринг Эккардт выступила с требованием прекратить реализацию масштабного проекта из-за новых данных по делу Алексея Навального.

20 августа блогеру стало плохо на борту самолета рейса «Томск — Москва». Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Омска, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Местные врачи не выявили в организме Навального токсинов, при этом констатировали, что у него произошло нарушение обмена веществ, спровоцировавшее падение уровня глюкозы в крови.

22 августа блогера доставили из России в немецкую клинику Charite для прохождения лечения. 2 сентября правительство страны выступило в заявлением, что Навальный мог быть отправлен веществом из группы «Новичок». Однако никаких доказательств тому представлено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии призвали на два года заморозить строительство «Северного потока — 2».