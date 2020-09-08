Дмитрий Певцов отреагировал на приговор Михаилу Ефремову

Приговор, вынесенный Михаилу Ефремову, прокомментировал его коллега, актер театра и кино Дмитрий Певцов. Народный артист не стал рассуждать о справедливости судебного акта по уголовному делу о ДТП и принял его как факт.

«У нас есть суд. Есть решение суда. В моих дальнейших комментариях смысла нет», — сказал артист в беседе с RT.

Как сообщал 5-tv.ru, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С учетом времени, проведенном под домашним арестом, в колонии ему осталось провести семь лет и 10,5 месяцев. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Заслуженные звания и государственные награды ему решили оставить. Актера взяли под стражу прямо в зале заседаний по окончании процесса. Осужденного доставят в следственный изолятор.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что приговор Михаилу Ефремову оценил его друг, музыкант и кинорежиссер Гарик Сукачев.