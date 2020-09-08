Секрет Добровинского: как Ефремов мог избежать тюрьмы

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Виктория Андреева
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Известный адвокат признался, что добиться условного наказания для актера было совсем нетрудно.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП при участии Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что актер мог с легкостью избежать судимости. Но для этого потребовалось бы выполнить одно условие.

Известный юрист признался, что если бы он защищал Ефремова, то изначально стал требовать проведения медицинской проверки работы его сердца.

«У алкоголиков ведь очень слабое сердце. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт», — заявил Добровинский в ходе пресс-конференции после вынесения приговора актеру.

По мнению адвоката потерпевших, именно электрокардиография с большими нагрузками могла подтвердить эту версию. В случае, если бы представитель осужденного Эльман Пашаев предпринял эти меры, актеру точно повезло получить «четыре года условно», а не восемь лет лишения свободы.

В заключение Александр Добровинский добавил, что большой ошибкой Ефремова и его адвоката были оскорбления, адресованные семье погибшего курьера Сергея Захарова. А также тот факт, что до последнего актер отрицал свою вину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд не стал лишать признанного виновным в «пьяном» ДТП актера Михаила Ефремова государственных наград.

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