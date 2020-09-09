Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС заявил, что контакты Владимира Путина с Дональдом Трампом до выборов в США не запланированы. По словам официального представителя Кремля, телефонный разговор лидеров обеих стран может состояться по мере необходимости.

«Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что инициатива контактов подобного рода порой исходит от Владимира Путина, а иногда от Дональда Трампа. Оба президента, по утверждению Дмитрия Пескова, «легко созваниваются».

16 августа в ряде СМИ сообщалось, что президент США заявил помощникам о желании встретиться с главой РФ до президентских выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие качества Путина искренне восхищают Трампа.