Контакты Путина с Трампом до выборов в США не запланированы — Песков
Представитель Кремля отметил, что телефонный разговор лидеров России и Соединенных штатов может состояться по мере необходимости.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС заявил, что контакты Владимира Путина с Дональдом Трампом до выборов в США не запланированы. По словам официального представителя Кремля, телефонный разговор лидеров обеих стран может состояться по мере необходимости.
«Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что инициатива контактов подобного рода порой исходит от Владимира Путина, а иногда от Дональда Трампа. Оба президента, по утверждению Дмитрия Пескова, «легко созваниваются».
16 августа в ряде СМИ сообщалось, что президент США заявил помощникам о желании встретиться с главой РФ до президентских выборов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие качества Путина искренне восхищают Трампа.
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