Кремль ответил на обвинения в хакерских атаках на предвыборную кампанию Байдена

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Валентин Черников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о попытках россиян взломать систему консалтинговой фирмы SKDKnickerbocker, которая сотрудничает с кандидатом в президенты США.

Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru

Кремль отверг обвинения в кибератаках на систему вашингтонской фирмы SKDKnickerbocker, которая занимается предвыборной кампанией кандидата в президенты США Джо Байдена. Ранее информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на анонимные источники, что компания стала мишенью «предполагаемых российских хакеров, поддерживаемых государством».

SKDKnickerbocker оказывает консалтинговые услуги по связям с общественностью и специализируется на работе с политиками Демократической партии США, от которой выступает Байден. Уточняется, что последние два месяца организация отвечает за внешние коммуникации кандидата и разработку его предвыборной компании. По информации информагентства, неизвестным не удалось получить доступ к сетям SKDK.

На сообщения о незаконных действиях якобы российских хакеров ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не в курсе, какая фирма, и что значит „поддерживаемая российским государством“. Похоже на очередную ерунду, которую к сожалению, иногда публикует уважаемое агентство», — сказал журналистам представитель Кремля.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главными кандидатами выступают действующий лидер страны Дональд Трамп от Республиканской партии и Джо Байден от декомратов.

Ранее 5-tv.ru писал, кому выгодно обвинять РФ в «дискредитации» здоровья кандидатов в президенты США.

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