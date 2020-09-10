Кремль ответил на обвинения в хакерских атаках на предвыборную кампанию Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о попытках россиян взломать систему консалтинговой фирмы SKDKnickerbocker, которая сотрудничает с кандидатом в президенты США.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru
Кремль отверг обвинения в кибератаках на систему вашингтонской фирмы SKDKnickerbocker, которая занимается предвыборной кампанией кандидата в президенты США Джо Байдена. Ранее информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на анонимные источники, что компания стала мишенью «предполагаемых российских хакеров, поддерживаемых государством».
SKDKnickerbocker оказывает консалтинговые услуги по связям с общественностью и специализируется на работе с политиками Демократической партии США, от которой выступает Байден. Уточняется, что последние два месяца организация отвечает за внешние коммуникации кандидата и разработку его предвыборной компании. По информации информагентства, неизвестным не удалось получить доступ к сетям SKDK.
На сообщения о незаконных действиях якобы российских хакеров ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не в курсе, какая фирма, и что значит „поддерживаемая российским государством“. Похоже на очередную ерунду, которую к сожалению, иногда публикует уважаемое агентство», — сказал журналистам представитель Кремля.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главными кандидатами выступают действующий лидер страны Дональд Трамп от Республиканской партии и Джо Байден от декомратов.
Ранее 5-tv.ru писал, кому выгодно обвинять РФ в «дискредитации» здоровья кандидатов в президенты США.
Читайте также
67%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?