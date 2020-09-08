Все-таки вместе? Бузова показала поцелуй с Манукяном в лифте

Уже долгое время в сети не утихают слухи о том, что поющая телеведущая Ольга Бузова и музыкант Давид Манукян расстались. Однако, судя по всему, влюбленные не намерены расходиться. Накануне они отметили годовщину со дня начала отношений. Видео с романтического вечера Бузова показала в Instagram-сторис.

На одном из роликов знаменитости едут в лифте. Манукян нежно обнимает звезду и целует ее. Светская львица при этом улыбается и дает понять, что рада находиться рядом с музыкантом.

Романтическую дату влюбленные отметили в шикарном ресторане. Там блогер поздравил поп-диву, подарив ей огромный букет цвет и еще один презент, который Бузова не стала раскрывать при подписчиках. Что преподнесла своему избраннику сама артистка, для фанатов осталось загадкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова нашла в своей генеалогии дворянские корни.