Все-таки вместе? Бузова показала поцелуй с Манукяном в лифте
Влюбленные провели вечер в ресторане, где музыкант подарил звезде шикарный букет роз.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Уже долгое время в сети не утихают слухи о том, что поющая телеведущая Ольга Бузова и музыкант Давид Манукян расстались. Однако, судя по всему, влюбленные не намерены расходиться. Накануне они отметили годовщину со дня начала отношений. Видео с романтического вечера Бузова показала в Instagram-сторис.
На одном из роликов знаменитости едут в лифте. Манукян нежно обнимает звезду и целует ее. Светская львица при этом улыбается и дает понять, что рада находиться рядом с музыкантом.
Романтическую дату влюбленные отметили в шикарном ресторане. Там блогер поздравил поп-диву, подарив ей огромный букет цвет и еще один презент, который Бузова не стала раскрывать при подписчиках. Что преподнесла своему избраннику сама артистка, для фанатов осталось загадкой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова нашла в своей генеалогии дворянские корни.
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