В апелляционном суде Ефремова возможно будет представлять команда юристов

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Светлана Александрова
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В окружении осужденного за смертельное ДТП актера рассказали, как продвигается выбор адвоката для рассмотрения жалобы на приговор.

В апелляционном суде Ефремова возможно будет представлять команда юристов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Выбирать адвоката Михаилу Ефремову на слушания его дела в апелляционной инстанции суда будет только его супруга Софья Кругликова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник из окружения осужденного на восемь лет колонии актера.

«Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня. В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников», — приводит агентство слова собеседника.

По его словам, не исключено, что представлять интересы Ефремова в суде будет не один, а «целая команда» юристов. По данным источника, в СИЗО, где находится актер после оглашения приговора, его уже «посетили некоторые адвокаты».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, появилась информация, что защищавший Михаила Ефремова на процессе по делу о «пьяном» ДТП Эльман Пашаев сам навязал свои услуги артисту. По некоторым данным, адвокат потребовал гонорар в размере 11 миллионов рублей и пообещал добиться минимального приговора. Причем деньги он получил еще на стадии предварительного расследования. Уже после оглашения приговора Ефремов заявил, что Пашаев «подставил» его, и отказался от дальнейшего сотрудничества с этим защитником.

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