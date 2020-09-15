Артистка Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. Смерть наступила в больничной палате после недели пребывания в коме, куда ее привезли с травмой головы. Нашедшая ее дома дочь Анетта Бриль утверждала, что мать была в состоянии алкогольного опьянения. С ней в этот момент находился муж Юрий Фирсов, которого родные Легкоступовой винят в спаивании артистки и ее гибели.

После случившегося Анетта переживает сильнейшую психологическую травму, рассказала подруга Легкоступовой — психолог Елена Перелыгина. Она объяснила, что девушка привыкла держать все свои эмоции и чувства внутри себя, что может ей навредить, передает «Дни.ру».

«Это очень опасно для ее здоровья. Для тех, кто „закрывается“, последствия могут быть очень серьезными. Человеческих сил не всегда хватает, чтобы пережить психологическую травму и выжить. Поэтому я очень переживаю за Анетту», — поделилась Перелыгина.

Вокруг ухудшения здоровья и смерти артистки разгорелся крупный скандал. В эфире федеральных каналов с громкими заявлениями выступал ее последний муж Юрий Фирсов, который обвинял детей супруги в меркантильном отношении к матери и воровстве ее машины. Сама Анетта Бриль держалась спокойно, не показывала своих переживаний. Девушка в свою очередь заявляла о том, что Фирсов запрещал им с Легкоступовой общаться и настраивал жену против ее детей.

Анетта Бриль — Дочь Валентины Легкоступовой. Instagram @anetta_bril

По утверждению дочери исполнительницы, яхтсмен имел корыстные цели, вступая в брак с ее матерью, и теперь попытается претендовать на имущество певицы. При этом Бриль допускает, что Легкоступова действительно могла любить Фирсова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юрий Фирсов так стремился жениться на Легкоступовой.