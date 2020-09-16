«Повторит ошибку подруги»: Азизе предрекли судьбу Легкоступовой
Певец Юлин считает жениха исполнительницы — Давида Григоряна, недостойным партнером после слухов о его изменах.
Фото: Instagram @azizamuhamedova
В звездной тусовке активно обсуждают и делают ставки, состоится ли свадьба Азизы с бизнесменом Давидом Григоряном. После слухов о его изменах, многие считают Григоряна недостойным партнером для звезды эстрады.
Певец Юлиан крайне недоволен выбором певицы, он уверен, что после случившегося бизнесмену больше нельзя верить. Юлиан убежден, что певице нужно срочно отменить торжество, сообщает «Дни.ру».
«Ей нужен совсем другой мужчина. У этого стоматолога, может, и есть деньги, но точно нет совести. Если до свадьбы человек позволяет себе подобное, то что же будет после нее?» — вопросил певец.
Кроме того, он посетовал, что Азиза может повторить трагичную судьбу Валентины Легкоступовой. На новом этапе своей карьеры певица вышла замуж за сомнительного яхтсмена Юрия Фирсова, который, по слухам спаивал исполнительницу и очень быстро «свел ее в могилу».
«Нельзя повторять ошибки своих же подруг. Далеко ходить не надо, случай с Легкоступовой трудно забыть! Валя поспешила выйти замуж и сгорела», — подчеркнул приближенный к Азизе артист.
Погибшая певица Валентина Легкоступова с последним мужем Юрием Фирсовым
После появления информации о неверности жениха Азиза разорвала с ним отношения и отменила свадьбу. Тогда бизнесмена подозревали в романе с помощницей Екатериной, позднее выяснилось, что коллега сфабриковала переписку из обиды за увольнение.
Сама Азиза постепенно оттаивает от скандала с женихом. Давид Григорян уже заявлял, что торжество все-таки состоится, ему нужно лишь немного времени, чтобы вернуть расположение невесты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит усыпанное тысячами камней Сваровски свадебное платье Азизы.
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