«Пиар-ход?» — Манукян попросил поддержки после удаления Бузовой их совместных фото

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Валентин Черников
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Поклонники решили, что в отношениях звездной пары наступил кризис.

Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна могли дать трещину. К такому выводу пришли фанаты звездной пары после действий певицы и рэпера в Instagram.

Несколько дней назад многие пользователи обратили внимание, что Бузова удалила совместные кадры с возлюбленным. Ни она, ни Манукян не объяснили причину такого поступка. Это молчание подогрело интерес поклонников к паре.

Позже блогер заинтриговал народ еще больше. Дава опубликовал несколько сторис, в которых пожаловался на скверное настроение и обратился к подписчикам за поддержкой. Чтобы продемонстрировать свое подавленное состояние он снял видео, на котором грустит в одиночестве на скамейке в парке.

Instagram @dava_m

Бузова тем временем перестала выкладывать привычные видеоролики с бойфрендом и упоминать о нем в общении с интернет-аудиторией. Настроенные более позитивно поклонники предполагают, что эта пассивность связана с занятостью артистки на проекте «Ледниковый период». Очередной сезон шоу с ее участием стартует на телевидении в конце сентября. Скептики же не исключают, что поведение блогера и теледивы — пиар-ход, призванный вновь привлечь внимание к звездам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров увидел в отношениях Бузовой и Манукяна себя с Пугачевой в молодости.

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