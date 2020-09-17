Дональда Трампа обвинили в сексуальных домогательствах! Экс-модель и экс-актриса Эми Доррис заявила, что произошло все 23 года назад на теннисном турнире. Ее откровения сегодня опубликовало британское издание The Guаrdian. По воспоминаниям женщины, нынешний глава Белого дома буквально напал на нее около туалета.

«Я не помню, что он говорил, но я помню, что я говорила „нет, нет, нет“… Я была в шоке… Он просто засунул свой язык мне в горло, а я его отталкивала. И тогда его хватка стала крепче. Он щупал меня везде».

Свои слова экс-модель подкрепила билетами с мероприятия и фотографиями с Трампом. Адвокаты президента заявили, что претензии Доррис политически мотивированы, и вызваны грядущими выборами.