Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила госпитализацию брата

Сестра известного в России телеведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова подтвердила госпитализацию знаменитости, но добавила, что пока семья не обладает полноценной информацией о его состоянии.

«Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает. Так что давайте тогда информацию до завтра», — сообщила Нина Борисовна.

Она добавила, что пока медики проводят обследование.

Предварительно, как сообщал ранее 5-tv.ru, у 71-летнего телеведущего, актера и режиссера медики диагностировали воспаление легких. В настоящее время Борисов введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи проводят тесты на наличие коронавирусной инфекции.