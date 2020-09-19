Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила госпитализацию брата
Актер, режиссер и телеведущий Михаил Борисов доставлен в столичную больницу с воспалением легких.
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Фото, видео: Mihailborisov.ru; 5-tv.ru
Сестра известного в России телеведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова подтвердила госпитализацию знаменитости, но добавила, что пока семья не обладает полноценной информацией о его состоянии.
«Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает. Так что давайте тогда информацию до завтра», — сообщила Нина Борисовна.
Она добавила, что пока медики проводят обследование.
Предварительно, как сообщал ранее 5-tv.ru, у 71-летнего телеведущего, актера и режиссера медики диагностировали воспаление легких. В настоящее время Борисов введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи проводят тесты на наличие коронавирусной инфекции.
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