Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила госпитализацию брата

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 58

Актер, режиссер и телеведущий Михаил Борисов доставлен в столичную больницу с воспалением легких.

Фото, видео: Mihailborisov.ru; 5-tv.ru

Сестра известного в России телеведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова подтвердила госпитализацию знаменитости, но добавила, что пока семья не обладает полноценной информацией о его состоянии.

«Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает. Так что давайте тогда информацию до завтра», — сообщила Нина Борисовна.

Она добавила, что пока медики проводят обследование.

Предварительно, как сообщал ранее 5-tv.ru, у 71-летнего телеведущего, актера и режиссера медики диагностировали воспаление легких. В настоящее время Борисов введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи проводят тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:31
Тихановская пригрозила раскрыть имена силовиков, работающих на протестах в Минске
22:14
Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила госпитализацию брата
22:04
Маршрутка и «скорая помощь» столкнулись в Москве
21:56
Звезда Comedy Club раскрыл истинное отношение Харламова к голой Асмус в фильме «Текст»
21:37
Ведущий «Русского лото» госпитализирован в больницу и введен в кому
21:15
Кто станет больше платить по новым правилам ОСАГО — мужчины или женщины

Сейчас читают

Представители этих двух знаков зодиака не нужны даже старым девам
«Начался отек»: звезда «Скорой помощи» срочно покинула съемки из-за нестерпимой боли
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок