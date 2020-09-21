Правозащитник рассказал, что заставило Ефремова обрить голову в СИЗО

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал 5-tv.ru, что актер Михаил Ефремов и правда постригся наголо в СИЗО.

«Мои коллеги-правозащитники посетили сегодня Михаила Ефремова с проверкой условий содержания. Действительно, он побрился налысо», — сказал он в телефонном интервью.

Ранее стало известно, что актер почему-то сбрил в заключении свою густую шевелюру. Причины этого объяснил Мельников. Дело в том, что по правилам внутреннего распорядка СИЗО для стрижки подозреваемых, обвиняемых и осужденных требуется специальное разрешение. Зачастую ответа на заявление приходится ждать долго, машинок не хватает. Так что актеру повезло.

«Ефремову была выдана машинка для стрижки — и сокамерник его постриг», — продолжил Мельников.

Михаил Ефремов проживает в камере на четверых человек еще с двумя мужчинами. Между ними установились хорошие отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении адвоката Эльмана Пашаева о причинах проигранного им дела Ефремова.