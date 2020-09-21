Правозащитник рассказал, что заставило Ефремова обрить голову в СИЗО

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 61

Актер был осужден на восемь лет колонии общего режима за «пьяное» ДТП в центре Москвы.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал 5-tv.ru, что актер Михаил Ефремов и правда постригся наголо в СИЗО.

«Мои коллеги-правозащитники посетили сегодня Михаила Ефремова с проверкой условий содержания. Действительно, он побрился налысо», — сказал он в телефонном интервью.

Ранее стало известно, что актер почему-то сбрил в заключении свою густую шевелюру. Причины этого объяснил Мельников. Дело в том, что по правилам внутреннего распорядка СИЗО для стрижки подозреваемых, обвиняемых и осужденных требуется специальное разрешение. Зачастую ответа на заявление приходится ждать долго, машинок не хватает. Так что актеру повезло.

«Ефремову была выдана машинка для стрижки — и сокамерник его постриг», — продолжил Мельников.

Михаил Ефремов проживает в камере на четверых человек еще с двумя мужчинами. Между ними установились хорошие отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении адвоката Эльмана Пашаева о причинах проигранного им дела Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
21 сент
Михаил Ефремов постригся почти наголо в СИЗО
20 сент
Новые адвокаты Ефремова объяснили, на каком основании будут добиваться условного срока
20 сент
«Человек уже умер»: мама погибшего курьера Захарова простила Михаила Ефремова
20 сент
Эльман Пашаев объяснил, почему «провалил» дело Михаила Ефремова
19 сент
«Тюремная тема»: стало известно, какие книги читает Михаил Ефремов в СИЗО
19 сент
«Он хозяин своего слова» — Добровинский о лишении Пашаева статуса адвоката
18 сент
Духовник и медсправки: Адвокаты раскрыли схему освобождения Ефремова
18 сент
Родственники погибшего Захарова не будут оспаривать смягчение приговора Ефремову
18 сент
«Надо меньше болтать»: Пашаев прокомментировал лишение его статуса адвоката
18 сент
Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.04
1.01 90.01
1.05
Астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь–декабрь 2020 года

Последние новости

18:46
Путин подписал указ о повышении зарплат судей
18:41
Россиян вновь пугают подорожаниями, в ноябре под удар может попасть импорт
18:27
Я ехал на «зеленый»: водитель Mercedes о жутком ДТП с участием рэпера Эллея
18:17
В Госдуме оценили законопроект о всероссийской реновации ветхого жилья
18:09
Изменившийся до неузнаваемости Денис из «Моей прекрасной няни» рассказал о работе в автосервисе
18:01
«Сбербанк» решил избавиться от слова «банк» в названии

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь–декабрь 2020 года
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок