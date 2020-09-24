У десятилетнего сына Михаила Ефремова подтвердился коронавирус

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Валентин Черников
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Супруга актера Софья Кругликова вместе с тремя детьми изолировалась на даче.

У десятилетнего сына Михаила Ефремова подтвердился коронавирус

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

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Коронавирус подтвердился у младшего сына Михаила Ефремова — десятилетнего Бори. Об этом сообщил друг семьи Алексей Лобарев.

«Чувствует он себя при этом хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет. Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный (результат — Прим.ред.)», — цитирует мужчину Starhit.

У старших сестер Бориса — 15-летней Веры и 13-летней Надежды, как и у его мамы — пятой жены Ефремова Софьи Кругликовой COVID-19 не подтвердился. Тем не менее, дама приняла решение изолироваться вместе с детьми на даче под Москвой. Теперь делами супруга, связанными с подготовкой к апелляции, она будет заниматься дистанционно.

Всего у 56-летнего актера шестеро детей. Первенец Никита родился у него в браке со второй женой Асей Воробьевой в 1988 году. Три года спустя Ефремов стал отцом во второй раз. От третьей супруги Евгении Добровольской у него родился сын Николай. Дочь Анна Мария появилась на свет в 2000-м от актрисы Ксении Качалиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что лучший в стране адвокат по ДТП Петр Хархорин подал аппеляцию на приговор Ефремову.

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