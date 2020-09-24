У десятилетнего сына Михаила Ефремова подтвердился коронавирус
Супруга актера Софья Кругликова вместе с тремя детьми изолировалась на даче.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Коронавирус подтвердился у младшего сына Михаила Ефремова — десятилетнего Бори. Об этом сообщил друг семьи Алексей Лобарев.
«Чувствует он себя при этом хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет. Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный (результат — Прим.ред.)», — цитирует мужчину Starhit.
У старших сестер Бориса — 15-летней Веры и 13-летней Надежды, как и у его мамы — пятой жены Ефремова Софьи Кругликовой COVID-19 не подтвердился. Тем не менее, дама приняла решение изолироваться вместе с детьми на даче под Москвой. Теперь делами супруга, связанными с подготовкой к апелляции, она будет заниматься дистанционно.
Всего у 56-летнего актера шестеро детей. Первенец Никита родился у него в браке со второй женой Асей Воробьевой в 1988 году. Три года спустя Ефремов стал отцом во второй раз. От третьей супруги Евгении Добровольской у него родился сын Николай. Дочь Анна Мария появилась на свет в 2000-м от актрисы Ксении Качалиной.
Ранее 5-tv.ru писал, что лучший в стране адвокат по ДТП Петр Хархорин подал аппеляцию на приговор Ефремову.
- 24 сент
- «Особенное дело»: Жорин о метаниях Пашаева и стратегии новых защитников Ефремова
- 24 сент
- Лучший в стране адвокат по ДТП Хархорин подал аппеляцию на приговор Ефремову
- 24 сент
- Пашаев считает «полнейшим бредом» действия нового адвоката Ефремова
- 24 сент
- Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым подала на развод за пару недель до трагедии
- 23 сент
- Адвокат Ефремова подал жалобу: давление Пашаева на актера — повод для смягчения приговора
- 23 сент
- Пашаев заявил о намерении баллотироваться в Госдуму
- 22 сент
- Кому отдали роль Михаила Ефремова в спектакле «Чапаев и Пустота»?
- 22 сент
- Добровинский заявил, что журналисты заставили мать Захарова «простить» Ефремова
- 22 сент
- Михаил Ефремов оценил матч «Спартака» против ЦСКА из СИЗО
- 21 сент
- Предполагаемая любовница Ефремова пропала после вынесения приговора
Читайте также
60%
0.83 89.98
0.73
Нашли ошибку?