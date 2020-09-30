Позор Америки: Как прошли предвыборные президентские дебаты в США

Позором Америки назвали эксперты прошедшие предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Главное политическое шоу страны обернулось полным провалом. Соперники, едва выйдя на сцену, завалили друг друга оскорблениями и разве что не подрались в прямом эфире. Но вот о том, как улучшить жизнь в стране, поговорить забыли.

Борьба республиканцев и демократов превращается в бестолковый, но остросюжетный сериал.

За первым раундом наблюдала корреспондент МИЦ «Известия» Елена Хмура. Подробности в репортаже.