Позор Америки: Как прошли предвыборные президентские дебаты в США
Борьба республиканцев и демократов превращается в бестолковый, но остросюжетный сериал.
Фото, видео: www.globallookpress / Kevin Dietsch - Pool via CNP; 5-tv.ru
Позором Америки назвали эксперты прошедшие предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Главное политическое шоу страны обернулось полным провалом. Соперники, едва выйдя на сцену, завалили друг друга оскорблениями и разве что не подрались в прямом эфире. Но вот о том, как улучшить жизнь в стране, поговорить забыли.
Борьба республиканцев и демократов превращается в бестолковый, но остросюжетный сериал.
За первым раундом наблюдала корреспондент МИЦ «Известия» Елена Хмура. Подробности в репортаже.
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