Сколько будет стоить вакцина от COVID-19 — рассказали в ФАС

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Александр Просяник
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В ведомстве подчеркнули, что спустя время ее цена и вовсе будет уменьшаться.

Сколько будет стоить вакцина от COVID-19 — рассказали в ФАС

Фото: TASS / PA / David Cheskin

Тема:
Вакцина от COVID-19

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать одной тысячи рублей за дозу. Соответствующее заявление он сделал 6 октября, пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как (вакцины – Прим. ред.) выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», – пояснил он.

По словам главы ФАС, будет составлена своеобразная формула после установки себестоимости, поскольку сравнительной базы с другими странами нет.

Игорь Артемьев подчеркнул, что в настоящее время тариф все еще не установлен, однако заверил, что он точно составит менее одной тысячи рублей. Артемьев также пообещал, что цена в дальнейшем и вовсе может снижаться, когда появятся индикаторы для референтных стран. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии москвичи бесплатно получат лекарства для лечения от коронавируса.

 

Тема:
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