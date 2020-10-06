Сколько будет стоить вакцина от COVID-19 — рассказали в ФАС
В ведомстве подчеркнули, что спустя время ее цена и вовсе будет уменьшаться.
Фото: TASS / PA / David Cheskin
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать одной тысячи рублей за дозу. Соответствующее заявление он сделал 6 октября, пишет ТАСС.
«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как (вакцины – Прим. ред.) выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», – пояснил он.
По словам главы ФАС, будет составлена своеобразная формула после установки себестоимости, поскольку сравнительной базы с другими странами нет.
Игорь Артемьев подчеркнул, что в настоящее время тариф все еще не установлен, однако заверил, что он точно составит менее одной тысячи рублей. Артемьев также пообещал, что цена в дальнейшем и вовсе может снижаться, когда появятся индикаторы для референтных стран.
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