В ОАЭ проведут клинические испытания российской вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о начале третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Медицинские исследования будут проводиться при поддержке ведущего поставщика лабораторных услуг в ОАЭ — PureHealth. Кроме того, контролировать их будет департамент здравоохранения Абу-Даби и местный Минздрав. Обработкой медицинских протоколов займется государственная компания Абу-Даби по управлению госпиталями Abu Dhabi Health Services Company (SEHA).

Исследования на территории ОАЭ станут составной частью тестирования отечественной разработки наряду с аналогичными, проводимыми внутри России, а также в Белоруссии. Результаты первых двух фаз испытаний были опубликованы ранее в ведущем медицинском журнале The Lancet. Они показали, что препарат дает устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% добровольцев. При этом вакцина не имеет серьезных побочных явлений.

На третьем этапе исследований, в ОАЭ, добровольцы будут находиться под наблюдением медиков 90 дней после введения инъекции вакцины «Спутник V». Кроме того, тестирование вакцины запланировано и в ряде других стран. ОАЭ станут первой страной на Ближнем Востоке, где пройдут клинические исследования вакцины «Спутник V».

В дальнейшем итоги испытаний в ОАЭ будут объединены с результатами пострегистрационных исследований в России. В настоящий момент такие испытания проходят в Москве — в них принимают участие 40 тысяч добровольцев. Промежуточные результаты будут опубликованы в ноябре текущего года.

Ранее проведение исследований в ОАЭ обсудил в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Он отметил важность совместных усилий в борьбе с COVID-19.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в России центром Роспотребназдора «Вектор» и НИИ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний второй отечественной вакцины от COVID-19.