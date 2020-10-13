Назван фактор победы над коронавирусом
По словам главы РАН Александра Сергеева, при борьбе с COVID-19 стоит учитывать наличие у людей хронических заболеваний.
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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в беседе с РИА Новости обозначил фактор победы над коронавирусом. По его словам, положить конец пандемии COVID-19 человечеству удастся при помощи разных видов вакцин. Этими препаратами будут прививать самые разные группы населения в зависимости от медицинских показаний пациентов.
Глава РАН напомнил, что каждый больной может иметь хронические недуги или предрасположенность к ряду заболеваний. Именно по это причине медики должны подбирать препараты с учетом анамнеза и возраста инфицированного коронавирусом.
«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — сказал Александр Сергеев.
Вакцина против COVID-19 «Спутник V» была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрирована Минздравом в начале августа. Препарат успешно прошел две стадии испытаний на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе зафиксировали первую смерть повторно заболевшего коронавирусом.
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