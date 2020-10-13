Обнародован план вакцинации россиян от коронавируса
По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, принятые меры сделают COVID-19 вакциноуправляемой инфекцией.
Фото: Depositphotos / Steklo_KRD
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе конференции в РАНХиГС обнародовал план вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, специалисты НИЦ рассчитывают, что к концу ноября — началу декабря миллионы доз препарата начнут поступать в гражданский оборот.
В результате в течение десяти-двенадцати месяцев привитыми от COVID-19 станут порядка 70% россиян. Принятые к 2022 году меры должны обеспечить вакциноуправляемость коронавируса.
Согласно последним данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в РФ, за истекшие сутки в стране выявлено 13 868 новых случаев инфицирования. Победить заразу удалось 7 550 пациентам, скончались 244 человека.
Наибольшее количество случаев коронавируса отмечено в Москве — 4 618, в Петербурге — 557 и в Московской области — 420.
Ранее 5-tv.ru сообщал о нарастающей «коварности» коронавируса.
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