Обнародован план вакцинации россиян от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе конференции в РАНХиГС обнародовал план вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, специалисты НИЦ рассчитывают, что к концу ноября — началу декабря миллионы доз препарата начнут поступать в гражданский оборот.

В результате в течение десяти-двенадцати месяцев привитыми от COVID-19 станут порядка 70% россиян. Принятые к 2022 году меры должны обеспечить вакциноуправляемость коронавируса.

Согласно последним данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в РФ, за истекшие сутки в стране выявлено 13 868 новых случаев инфицирования. Победить заразу удалось 7 550 пациентам, скончались 244 человека.

Наибольшее количество случаев коронавируса отмечено в Москве — 4 618, в Петербурге — 557 и в Московской области — 420.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о нарастающей «коварности» коронавируса.