Что нельзя делать перед прививкой от коронавируса? — объясняет эпидемиолог

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Василий Заика
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По словам Александра Горелова, некоторые действия пациента перед вакцинацией могут привести к нежелательным последствиям.

Что нельзя делать перед прививкой от коронавируса? — объясняет эпидемиолог

Фото: ТАСС / Zeljko Lukunic/PIXSELL

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости рассказал, что нельзя делать россиянам перед прививкой от коронавируса. По словам специалиста, желающий получить инъекцию препарата не должен скрывать наличие у него разного рода заболеваний.

Эпидемиолог отметил, что в противном случае у пациента после введения вакцины могут развиться нежелательные последствия.

«На этом этапе (клинических испытаний — Прим.ред.) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — сказал Александр Горелов.

После прививки от COVID-19 у человека может повыситься температура тела, развиться слабость, а место укола может покраснеть. Эпидемиолог пояснил, что в аннотации к вакцине побочные реакции подробно описаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав разрешил исследование вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет.

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