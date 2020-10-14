Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости рассказал, что нельзя делать россиянам перед прививкой от коронавируса. По словам специалиста, желающий получить инъекцию препарата не должен скрывать наличие у него разного рода заболеваний.

Эпидемиолог отметил, что в противном случае у пациента после введения вакцины могут развиться нежелательные последствия.

«На этом этапе (клинических испытаний — Прим.ред.) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — сказал Александр Горелов.

После прививки от COVID-19 у человека может повыситься температура тела, развиться слабость, а место укола может покраснеть. Эпидемиолог пояснил, что в аннотации к вакцине побочные реакции подробно описаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав разрешил исследование вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет.