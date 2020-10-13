Минздрав разрешил исследование вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет

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Валентин Черников
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В испытаниях вакцины примут участие 110 добровольцев пенсионного возраста.

Минздрав разрешил исследование вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет

Фото: ТАСС / Ахметов Вадим

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Минздрав выдал разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» на людях старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как уточняется, исследование препарата пройдет на базе Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. В нем примут участие 110 добровольцев пенсионного возраста.

«Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится на сайте Минздрава.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнародован план вакцинации россиян от коронавируса. По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, принятые меры сделают COVID-19 вакциноуправляемой инфекцией.

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