Минздрав разрешил исследование вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет
В испытаниях вакцины примут участие 110 добровольцев пенсионного возраста.
Фото: ТАСС / Ахметов Вадим
Минздрав выдал разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» на людях старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как уточняется, исследование препарата пройдет на базе Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. В нем примут участие 110 добровольцев пенсионного возраста.
«Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится на сайте Минздрава.
«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что обнародован план вакцинации россиян от коронавируса. По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, принятые меры сделают COVID-19 вакциноуправляемой инфекцией.
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