Кого из московских школьников переводят на «дистанционку»?

Мэр Москвы Сергей Собянин переводит часть московских школьников на дистанционное обучение. Как сообщил глава администрации столицы на своем сайте, с 19 октября учащиеся начальных классов возвращаются в образовательные учреждения. Старшеклассники в ближайшее время будут получать знания на дому.

«Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен», — написал Сергей Собянин.

Столичный пояснил, что увеличенные до двух недель школьные каникулы позволили сдержать рост заболеваемости коронавирусом среди детей с 19% до 11%. Несмотря на это, число инфицированных COVID-19 в абсолютном выражении увеличивается. Именно по этой причине было принято решение о переводе учащихся на «дистанционку».

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее», — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что в ближайшее время с целью защиты учителей старшего возраста в отдельных классах введут новый формат преподавания — тьюторство. Давать уроки будут студенты и выпускники педагогических вузов. Дистанционный контроль за процессом возложен на учителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября.