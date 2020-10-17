«Дальше больше»: Бузова вошла в Книгу рекордов России — фото
Фотографию с полученными сертификатами поющая телеведущая опубликовала в Instagram.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова получила два сертификата от Книги рекордов России. Своими успехами светская львица похвасталась на странице в Instagram. Как пояснила знаменитость, обрести такие ценные награды ей помогли подписчики в соцсети, число которых у нее достигло уже 22 миллиона.
«Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram», — рассказала фолловерам Бузова.
Знаменитость поблагодарила своих фанатов за искренность и поддержку. Как пишет «Экономика сегодня», свой пост она сопроводила двумя снимками. На одном из них она запечатлена рядом с создателем и главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко. На втором — вместе с ними также позирует рекордсмен Guinness World Records и эксперт российского проекта Андрей Лобков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дава намекнул на то, что якобы уже сделал предложение Ольге Бузовой.
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