Трагическая смерть известного телеведущего Александра Колтового обрастает новыми подробностями. Авиакатастрофа, в которой погиб известный телеведущий и его 33-летняя спутница произошла накануне днем в Московской области.

Нашелся очевидец происшествия, который рассказал, что перед самым падением легкомоторный самолет повел себя странным образом. Мужчина отметил, что в момент крушения он находился в машине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о гибели супруги Александа Колтового, которая якобы также находилась в самолете — не подтвердилась. Об этом сообщила соведущая журналиста Лера Кудрявцева. Следователям удалось установить личность погибшей спутницы знаменитости. Ею оказалась 33-летняя москвичка Наталья Климова, сотрудница одного из банков.