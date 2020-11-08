Перед крушением самолет Колтового странно себя повел — очевидец
Авиакатастрофа, в которой погиб известный телеведущий и его спутница произошла накануне днем в Московской области.
Фото, видео: ТАСС /МЧС России, 5-tv.ru
Трагическая смерть известного телеведущего Александра Колтового обрастает новыми подробностями. Авиакатастрофа, в которой погиб известный телеведущий и его 33-летняя спутница произошла накануне днем в Московской области.
Нашелся очевидец происшествия, который рассказал, что перед самым падением легкомоторный самолет повел себя странным образом. Мужчина отметил, что в момент крушения он находился в машине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о гибели супруги Александа Колтового, которая якобы также находилась в самолете — не подтвердилась. Об этом сообщила соведущая журналиста Лера Кудрявцева. Следователям удалось установить личность погибшей спутницы знаменитости. Ею оказалась 33-летняя москвичка Наталья Климова, сотрудница одного из банков.
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