Супруга Трампа хочет подать на развод после президентских выборов

Первая леди США Мелания Трамп планирует развестись с американским лидером Дональдом Трампом, как только тот покинет пост президента страны, сообщает Daily Mail. Что именно заставило женщину задуматься о разрыве отношений с известным политиком и успешным бизнесменом, рассказала экс-помощница знаменитого семейства Омароса Мэниго-Сталлворт.

По ее словам, Мелания хочет получить развод вот уже несколько лет. Однако не могла поднять эту тему, поскольку боялась «мести Трампа».

«Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — отметила Омароса в интервью изданию.

По ее словам, сегодня супруга президента США буквально «считает минуты» до его ухода с должности. Как добавила в свою очередь другая помощница четы Стефани Волкофф, брак Трампа — «выгодная сделка». Вот почему, в частности, супруги совершенно не имени никаких любовных контактов и даже спали в разных комнатах.

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Отношения Мелании и Дональда длятся вот уже 15 лет. Официально, супруга 45-го американского лидера никогда не говорила про него ни одного плохого слова, утверждая, что «в семье все прекрасно». На фоне этого в обществе появились слухи о некоем брачном контракте между первой леди и ее мужем, где прописан пункт о ее «молчании». Как пишут СМИ, подобное брачное соглашение Трамп подписывал и со своей второй супругой.

По версии американских изданий, опрометчивых шагов Мелания не совершала, поскольку боялась, что ее ребенку в случае развода не достанется его положенная доля. Вполне возможно, уйти от Трампа она решилась бы и раньше, но случились выборы в 2016 году и Дональд, на ее удивление, стал главой государства.

«Она разрыдалась, когда узнала, что он стал президентом. Мелания не ожидала, что он победит», — рассказывала одна из подруг Трамп, намекая, что женщину явно не радовала такая ситуация.

К слову, свидетельствовали об отсутствии романтических отношений между супругами и некоторые другие особенности в их поведении. Так, например, сам Дональд не раз бросал Меланию под дождем, присвоив себе единственный зонт. Было и такое, что при попытке взять супругу за руку та лишь шлепала его по ладони в ответ, «отказавшись» от предложения. Кульминацией стало признание звезды Playboy Карен Макдугал, что Трамп некогда изменял с ней «любимой» жене.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уход Дональда Трампа с поста президента США и его конфронтация с Джо Байденом могут спровоцировать раскол страны.