По словам телеведущей, ей было приятно получить приглашение в шоу от представителей Ильи Авербуха.

Фото, видео: Instagram @borodylia

Тема:
Ольга Бузова

В откровенном разговоре со своими подписчиками в Instagram телеведущая Ксения Бородина призналась, что получала приглашение стать участницей шоу «Ледниковый период», в котором многие звезды российского шоу-бизнеса осваивают фигурное катание вместе с известными спортсменами. В популярном проекте делает успехи и коллега Бородиной по «Дому-2» Ольга Бузова. Однако, вставать на коньки по примеру Бузовой Ксения не захотела.

Отвечая на вопросы фолловеров, она опубликовала переписку с продюсерами в качестве доказательства своих слов. Причин, по которым она не воспользовалась заманчивым предложением, Бородина не назвала.

«Меня приглашали. Было очень приятно, но нет. Я отказалась», — заявила она.

Instagram @borodylia

Тем временем поющая телеведущая Ольга Бузова активно тренируется и выступает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Звезда часто делится с поклонниками, как нелегко ей дается фигурное катание и физические нагрузки, обнажившие старые проблемы со здоровьем.

Несмотря на усердную работу, каждое выступление дуэта сопровождается противоречивыми отзывами как зрителей, так и судей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как она устроила настоящую истерику за кулисами, когда в очередной раз увидела неожиданно низкие оценки жюри.

Тема:
Ольга Бузова
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