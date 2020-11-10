Видео: незадолго до гибели Колтовому явился страшный знак

По мнению экстрасенса Марианны Абравитовой, телеведущий не внял дурному предзнаменованию.

Фото, видео: Instagram @koltovoy

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В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Перед гибелью в автокатастрофе Александр Колтовой получил недобрый знак. Шоумен и летчик-любитель выложил в Instagram видео своего предпоследнего полета. Внимательные зрители заметили, что в какой-то момент на стекле его легкомоторного самолета появилось отражение перевернутого креста красного цвета. Через несколько дней телеведущего не стало.

«Вселенная полна знаков и определенных символов. Когда в жизни человека происходит что-то страшное или, наоборот, очень хорошее, они появляются. Перевернутый красный крест трактуется очень страшно и негативно. Видимо, Александр не обратил внимания на этот знак», — цитирует экстрасенса и таролога Марианну Абравитову Собеседник.ru.

Instagram @koltovoy

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего программ «ДНК» и «Секрет на миллион» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области. Вскоре машина сильно накренилась в воздухе и рухнула на землю. На борту помимо пилота находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна возможная неисправность самолета Колтового перед гибелью.

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