Названы дата и место прощания с ведущим НТВ Колтовым

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Карина Бернтгольц
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Спортивный самолет PiperSport, за штурвалом которого был сам звезда, потерпел крушение 7 ноября.

Названы дата и место прощания с ведущим НТВ Колтовым

Фото: Instagram @koltovoy

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В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Церемония прощания с телеведущим Александром Колтовым, разбившимся в авиакатастрофе, состоится 14 ноября в большом зале Хованского крематория. Траурное мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании НТВ.

Проводить звезду в последний путь придут все его близкие, знакомые и родственники.  О возможности присутствия поклонников на церемонии не сообщается.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября.  Спортивный самолет PiperSport ведущего  вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области. После вылета у авиалайнера отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил воздушное судно в поле, но пожар охватил машину полностью. 

На борту помимо пилота находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Наталье Климовой, разбившейся в самолете с Колтовым.

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