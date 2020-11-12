Названы дата и место прощания с ведущим НТВ Колтовым
Спортивный самолет PiperSport, за штурвалом которого был сам звезда, потерпел крушение 7 ноября.
Фото: Instagram @koltovoy
Церемония прощания с телеведущим Александром Колтовым, разбившимся в авиакатастрофе, состоится 14 ноября в большом зале Хованского крематория. Траурное мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании НТВ.
Проводить звезду в последний путь придут все его близкие, знакомые и родственники. О возможности присутствия поклонников на церемонии не сообщается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Наталье Климовой, разбившейся в самолете с Колтовым.
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