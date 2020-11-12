Названы дата и место прощания с ведущим НТВ Колтовым

Церемония прощания с телеведущим Александром Колтовым, разбившимся в авиакатастрофе, состоится 14 ноября в большом зале Хованского крематория. Траурное мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании НТВ.

Проводить звезду в последний путь придут все его близкие, знакомые и родственники. О возможности присутствия поклонников на церемонии не сообщается.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Спортивный самолет PiperSport ведущего вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области. После вылета у авиалайнера отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил воздушное судно в поле, но пожар охватил машину полностью.

На борту помимо пилота находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Наталье Климовой, разбившейся в самолете с Колтовым.